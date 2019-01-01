Эксперт рассказал, будут ли акции протеста из-за результатов выборов

Эксперт рассказал, будут ли акции протеста из-за результатов выборов

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Фото з відкритих джерел

Политический эксперт Андрей Вигиринский уверяет, что оснований для массовых акций протеста пока нет, ведь призывов выходить на майданы не прозвучало ни от одного из кандидатов в президенты, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Громких сообщений о фальсификациях, которые могли бы возмутить население каких-то активных акций неповиновения, не было. Призывов со стороны кандидатов в президенты к уличным протестам. Даже наиболее оппозиционные Бойко и Тимошенко заявили, что нужно, чтобы активизировались официальные наблюдатели для защиты результатов выборов", — объясняет политолог.

Он также напомнил, что праворадикальные организации, такие как Нацкорпус, Нацдружины и "С14" во время голосования тоже себя не проявили. Разве что возле ЦИК в день голосования собирались молодые люди.

Как сообщал ONLINE.UA, западные СМИ активно анализируют и обсуждают результаты первого тура президентских выборов в Украине. Как известно, согласно данным экзит-поллов, во второй тур проходят действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Мировые СМИ объясняют это тотальным недоверием украинцев к политикам.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, акции протеста, результаты выборов
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