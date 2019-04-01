Президентские выборы 2019: какой была реакция НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент пока рано комментировать результат первого тура президентских выборов в Украине. Об этом он заявил 1 апреля на брифинге в Брюсселе, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Выборы в Украине продолжаются, и поэтому пока преждевременно их комментировать. Будет второй тур. В странах-партнерах НАТО выборы происходят практически постоянно. Это путь демократии. Но очень важно, чтобы выборы были честными и справедливыми", — сказал генсек.

Как известно, по результатам обработки 71% протоколов в ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 30,46% избирателей, за Петра Порошенко – 16,18%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Стоит отметить, что ранее президент ПА ОБСЕ Илка Канерва заявил, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах в Украине.