Когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского

"Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, которые выходят во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позже, чем 19 апреля.

Об этом рассказал руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Как известно, согласно статье 62 Закона "О выборах президента Украины" они должны состояться не позже, чем 19 апреля. Кроме того, дебаты должны продолжаться в прямом эфире не менее, чем 60 минут.

"Нет жесткого регулирования самого формата дебатов. Есть метка времени, когда это должно произойти – последняя пятница перед днем повторного голосования в промежуток между 19 и 22 часами. Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – рассказал Аласания.

Отмечается, что когда ЦИК объявит, что до второго тура проходит Порошенко и Зеленский, "Общественное" сразу начнет переговоры с их штабами. Однако, когда они дадут окончательное согласие – спрогнозировать трудно. Это может произойти даже за несколько минут до начала эфира.

Как сообщал ONLINE.UA, комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Отмечается, что это решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля.