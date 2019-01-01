"Словно простая смертная": фанаты снова раскритиковали образ Мелании Трамп

"Словно простая смертная": фанаты снова раскритиковали образ Мелании Трамп

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Меланія Трамп (фото — instagram.com)

Американский лидер Дональд Трамп вместе с очаровательной супругой Меланией прилетели из поместья в Палм-Бич, штат Флорида, обратно в Вашингтон. Папарацци сфотографировали президентскую чету традиционно на лужайке возле Белого дома, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Как известно, чаще всего Мелания демонстрирует изысканные образы, которые дополняет туфлями на высоких каблуках. Однако на этот раз первая леди США примеряла балетки, с которыми выглядела довольно необычно. Завершили "аутфит" жены Трампа обтягивающие синие джинсы, короткое пальто сиреневого цвета с накладными карманами, джемпер с круглым воротником темного оттенка и солнцезащитные очки.

Такой лук почему-то не понравился большинству фанатов Мелании, которые безжалостно начали ее критиковать в комментариях к фото.

"Как будто простая смертная... нельзя забывать, что ты лицо целой страны — следует одеваться соответственно; кажется, Мелании уже надоели платья и каблуки; не воспринимаю ее в таком образе; увольте стилиста; мило, но слишком просто", — пишут пользователи сети.

"Словно простая смертная": фанаты снова раскритиковали образ Мелании Трамп (1)

"Словно простая смертная": фанаты снова раскритиковали образ Мелании Трамп (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети безжалостно раскритиковали образ Мелании Трамп в кожаных лосинах.

Источник: ONLINE.UA Теги: Меланья Трамп, Дональд Трамп, критика, образ
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