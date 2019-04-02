Курс валют на сегодня 2 апреля - доллар дешевеет, евро дешевеет

На вторник, 2 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дешевеет.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 2 апреля цена доллара США составит 27 гривен 19 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 55 копеек, что в свою очередь на 2 копейки меньше чем в понедельник, 1 апреля.

В понедельник, 1 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.02/26.975 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.37/30.31 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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