Украинские бойцы дали мощный отпор боевикам на Донбассе

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Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролируемой. За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 5 раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ОС 5 раз: дважды — из стрелкового оружия — вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов — возле города Авдеевка. Со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Лебединское.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 13 обстрелов: 6 раз — из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Крымское. Дважды — с миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское", — сказано в сообщении.

Дважды — с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле поселка Золотое-4 ; с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Зайцево; из крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив шестерых оккупантов.

Также ответным огнем уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.