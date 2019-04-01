"Сложная ситуация": что в Евросоюзе говорят о президентских выборах в Украине

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В заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати отмечается, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в достаточно сложной ситуации, в частности, из-за обстановки в Крыму и в восточных регионах.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Давайте смотреть на вещи реально и называть вещи своими именами: Украина воюет с того времени, как Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и постоянно предоставляет все военную и политическую поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями этого являются 13 тысяч жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовые нарушения прав человека, гуманитарная катастрофа, опустошение и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны иметь это в виду", — сказал Росати.

По его словам, выборы были конкурентными, поскольку ни один кандидат не мог быть четко определен как вероятный победитель. Кроме того, наблюдатели указали на ряд недостатков: единый избирательный кодекс не был принят вовремя, несмотря на давнее обязательство украинской власти; сообщалось о случаях покупки голосов и нецелевого использования административного ресурса; нейтралитет некоторых высокопоставленных чиновников ставится под сомнение из-за их предвыборной деятельности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на данный момент пока рано комментировать результат первого тура президентских выборов в Украине.