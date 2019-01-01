Неожиданно: партия Меркель обратилась к Зеленскому с конкретным требованием

Неожиданно: партия Меркель обратилась к Зеленскому с конкретным требованием

  |  Политика   |   Читати українською
Ангела Меркель (фото — flickr.com)

В парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге отметили, что ждут от Владимира Зеленского большей конкретики относительно его политических позиций и представление команды, которая будет его поддерживать. С таким заявлением выступил председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль, передает ONLINE.UA.

По мнению немецкого политика, Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее тяжелой экономической и социальной ситуации, поскольку это будет только на руку Москве "и будет поощрять ее интенсифицировать свою агрессивную политику в отношении Украины".

"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели – лишить власти олигархов, учитывая то, что олигарх Игорь Коломойский в значительной мере поддерживал его предвыборную кампанию", — говорит чиновник.

Давид Вадефуль убежден, что высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарование процессом реформ президента Петра Порошенко.

"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить активную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", — добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, которые выходят во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Ангела Меркель, ХДС, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 2 апреля - доллар дешевеет, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 2 апреля - доллар дешевее...
Цены на нефть пошли вверх - известна причина
Цены на нефть пошли вверх - известна причина
У Путина ответили Зеленскому относительно компенсаций РФ за Крым и Донбасс
У Путина ответили Зеленскому относительно компе...
"Это неверно": Кремль отказался поздравлять любого украинского кандидата
"Это неверно": Кремль отказался поздр...
"Украина нам не чужая": Лукашенко взялся за урегулирование ситуация на Донбассе
"Украина нам не чужая": Лукашенко взя...
В России пригрозили непризнанием результатов выборов в Украине - первые подробности
В России пригрозили непризнанием результатов вы...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи