Неожиданно: партия Меркель обратилась к Зеленскому с конкретным требованием

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

В парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге отметили, что ждут от Владимира Зеленского большей конкретики относительно его политических позиций и представление команды, которая будет его поддерживать. С таким заявлением выступил председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль, передает ONLINE.UA.

По мнению немецкого политика, Украина не может позволить себе полагаться на неопытное руководство в конфликте с Россией и в ее тяжелой экономической и социальной ситуации, поскольку это будет только на руку Москве "и будет поощрять ее интенсифицировать свою агрессивную политику в отношении Украины".

"Также Зеленский должен уточнить, как он хочет достичь своей цели – лишить власти олигархов, учитывая то, что олигарх Игорь Коломойский в значительной мере поддерживал его предвыборную кампанию", — говорит чиновник.

Давид Вадефуль убежден, что высокий процент голосов за Зеленского является показателем уменьшения доверия к политическим элитам и разочарование процессом реформ президента Петра Порошенко.

"Большая часть населения также надеется, что Зеленский будет проводить активную борьбу с коррупцией и влиянием олигархов", — добавил он.

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, которые выходят во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов.