НАТО хочет усилить военное присутствие в Черном море: что случилось

НАТО хочет усилить военное присутствие в Черном море: что случилось

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Фото — flickr.com

НАТО хочет нарастить свое военное присутствие в Черном море из-за открытой агрессии, которую Россия проявляет в регионе. Отмечается, что в блоке могут принять решение об ужесточении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, данное решение может быть принято уже 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран Альянса.

"НАТО обеспокоено агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей возле Азовского моря. НАТО наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – подчеркнул он.

Кроме того, генсек добавил, что корабли НАТО будут и в дальнейшем заходить в порты Черного моря.

Стоит отметить, что в Украине 31 марта для патрулирования Черного и Азовского морей, а также реки Дунай дополнительно назначили восемь тактических групп морской охраны.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Украина, Черное море, РФ
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