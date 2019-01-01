Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

Второй тур выборов президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации

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Фото: 24tv.ua

21 апреля в Украине пройдет второй тур выборов президента, в котором за пост будут бороться лидер гонки Владимир Зеленский и действующий украинский глава Петр Порошенко. Чтобы проголосовать во втором туре выборов не по месту прописки, надо опять сменить место голосования, как и в первом туре.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Следовательно, не позднее, чем за 5 дней до выборов – то есть до 16 апреля – найти ближайший к себе Госреестр избирателей.В Госреестре избирателей надо показать оригиналы документов и какие-то причины того, почему Вы хотите голосовать не по месту прописки: паспорт, справку с учебы, места работы, данные о праве собственности или аренде жилья, документы о рабочей командировке или просто билеты на поезд в тот город, где собираетесь голосовать. После этого нужно написать заявление с просьбой временно сменить место голосования и все.

Вам предоставят удостоверение о временном изменении места голосования, с которым (а также с паспортом) надо будет прийти голосовать 21 апреля. Это удостоверение действует однократно.

Как сообщал ONLINE.UA, в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати отмечается, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в достаточно сложной ситуации, в частности, из-за того, что происходит в Крыму и в восточных регионах.



Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Президентские выборы 2019, голосование, второй тур
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