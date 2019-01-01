Президентские выборы 2019 - официальные результаты

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По состоянию на 10:00 2-го апреля Центральная избирательная комиссия, которая начала обработку результатов выборов президента Украины 31 марта 2019 года, подсчитали 97,78% голосов избирателей. Лидером гонки остается Владимир Зеленский с показателем в 30,26%, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Комиссия по результатам обработки 97,78% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,26%

Петр Порошенко – 15,92%

Юлия Тимошенко – 13,38%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,66% и 6,92%.

Стоит отметить, что согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.