Президентские выборы 2019 - официальные результаты

По состоянию на 10:00
Комиссия по результатам обработки 97,78% протоколов окружных избирательных комиссий показала первые официальные результаты выборов президента Украины, которые состоялись 31 марта 2019 года.
Подсчет официальных результатов:
Владимир Зеленский – 30,26%
Петр Порошенко – 15,92%
Юлия Тимошенко – 13,38%
Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,66% и 6,92%.
Стоит отметить, что согласно закону о выборах президента, официальные результаты объявляет председатель ЦИК на заседании после обработки 100% протоколов. Вновь избранный президент получает полномочия с момента принятия присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.
Как сообщал ONLINE.UA, западные СМИ активно анализируют и обсуждают результаты первого тура президентских выборов в Украине. Как известно, согласно данным экзит-поллов, во второй тур проходят действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Мировые СМИ объясняют это тотальным недоверием украинцев к политикам.