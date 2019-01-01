"Нужно углубить интеграцию": Лукашенко выступил с громким заявлением относительно РФ

"Нужно углубить интеграцию": Лукашенко выступил с громким заявлением относительно РФ

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Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул необходимость углублять белорусско-российскую интеграцию. Об этом он сказал к 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

Он подчеркнул, что преимущества интеграции уже испытывают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Лукашенко добавил, что необходимо и дальше расширять белорусско-российское сотрудничество и устранять искусственные барьеры во всех отраслях, и в частности, в экономике.

"День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Большая Победа и творческий труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", — сказал белорусский лидер.
Как сообщал ONLINE.UA, Александр Лукашенко не устает удивлять международное сообщество резонансными заявлениями. На этот раз одиозный политик отметил, что готов "хоть завтра" объединиться с РФ. По его мнению, Беларусь и Россия готовы настолько идти по пути "объединения и единения", насколько к этому готовы народы обеих стран.
Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, РФ, Беларусь
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