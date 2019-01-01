"Нужно углубить интеграцию": Лукашенко выступил с громким заявлением относительно РФ

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул необходимость углублять белорусско-российскую интеграцию. Об этом он сказал к 20-летия создания Союзного государства Беларуси и России, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу президента.

Он подчеркнул, что преимущества интеграции уже испытывают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Лукашенко добавил, что необходимо и дальше расширять белорусско-российское сотрудничество и устранять искусственные барьеры во всех отраслях, и в частности, в экономике.