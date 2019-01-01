"Будем штрафовать": как Евросоюз разыграл Грецию в День смеха

"Будем штрафовать": как Евросоюз разыграл Грецию в День смеха

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Фото: pixabay.com

В День смеха, 1 апреля, делегация Европейской комиссии в Афинах слила в СМИ шутливое сообщение о тысячных штрафах для Греции за перевода часов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Указано, что европейские дипломаты поделилась со СМИ неправдивой информацией "в рамках кампании против дезинформации". В фейковых сообщениях, опубликованных греческими СМИ, говорилось, что Брюссель оштрафует Грецию на тысячи евро за перевод часов в воскресенье.

"Греческие издания, ссылаясь на неназванные "источники", сообщили, что Греции придется платить 17 650 евро штрафа за каждый час, пока страна не согласится вернуть стрелки обратно.Представители Еврокомиссии в Афинах сообщили, что фальшивое сообщение было "для повышения осведомленности о дезинформации", — сказано в сообщении. 

Джордж Маркопулос, представитель ЕС в Афинах, отметил в своем заявлении, что простой поиск в Интернете разоблачил бы фейк, добавив, что фальшивые новости являются "одним из центральных вызовов нашего времени".

Стоит отметить, что сейчас в ЕС ведется активная дискуссия относительно необходимости прекратить переводить часы. На прошлой неделе Европейский парламент решил, что странам-членам необходимо больше времени для подготовки к отмене перевода часов, и перенесли этот процесс на 2021 год.

Как сообщал ONLINE.UA, в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати отмечается, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в достаточно сложной ситуации, в частности, из-за того, что происходит в Крыму и в восточных регионах.

Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, Греция, летнее время, день смеха
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