Меркель позвонила Порошенко - первые подробности

Петро Порошенко та Ангела Меркель (фото — president.gov.ua)

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

"По инициативе немецкой стороны состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании", — говорится в сообщении.

Кроме того, указано, что стороны говорили о дальнейших шагах, в частности в рамках Нормандского формата, о Минских договоренностях, освобождении заложников Кремля, а также о развертывании миротворческой миссии ООН на территории оккупированного Донбасса.

Стоит отметить, что ранее в парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге отметили, что ждут от Владимира Зеленского большей конкретики относительно его политических позиций и представление команды, которая будет его поддерживать. С таким заявлением выступил председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль.

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, которые выходят во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов.