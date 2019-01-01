Второй тур президентских выборов: чего украинцам ждать от России

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

По его мнению, Москва стремится дестабилизировать ситуацию и будет создавать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под сомнением.

"Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбранный президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный. Украина может сделать то, чего не может Россия за время президентства Путина", — говорит эксперт.

Крамер подчеркнул, что Украина провела открытые и справедливые выборы, голосование было честным и отражает взгляды украинского народа. Кремль боится этого, поэтому и будет делать все против победы подлинного демократического процесса в Украине.

По мнению эксперта, на данный момент нельзя однозначно утверждать, может ли Россия поставить на Зеленского или Порошенко, которые вышли во второй тур президентских выборов. Однако, в течение следующих трех недель ситуация значительно прояснится и будет известно, поддерживает ли Кремль кого-то из кандидатов.

Как сообщал ONLINE.UA, комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендует принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Отмечается, что это решение на совете Думы в РФ рассмотрят сегодня, 1 апреля.