Изменит ли Украина свой курс с новым президентом - заявление МИД

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Глава МИД Украины Павел Климкин уверен, что Украина не изменит свой внешнеполитический курс независимо от того, кто возглавит государство, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNBC.

"Я почти уверен, что не будет полного разворота назад, поворота направо или налево во внешней политике. Украинское общество просто не позволит никому сойти с основного направления украинской внешнеполитической ориентации. И речь идет о пути к ЕС и НАТО", — выразил уверенность Климкин.

Также он подчеркнул, что в отношениях между Украиной и Россией с новым президентом изменений тоже ждать не стоит.

"Если вы поговорите с людьми на улицах, это навсегда. Речь идет о нашем менталитете, о нашей истории, о нас — украинцах. Украина продолжит движение к трансатлантическому сообществу, в направлении НАТО, ЕС. Могут быть некоторые отличия, временные рамки, техники но с точки зрения стратегии это решено на сто процентов", — заявил он.

Как сообщал ONLINE.UA, политический эксперт Андрей Вигиринский уверяет, что оснований для массовых акций протестов пока нет, ведь призывов выходить на майданы не прозвучало ни от одного из кандидатов в президенты.