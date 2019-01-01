Выборы президента Украины-2019 - появились прогнозы букмекеров

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По последним прогнозам букмекеров, самые высокие шансы на победу во втором туре выборов президента Украины имеет Владимир Зеленский, а Петр Порошенко существенно отстает, передадає ONLINE.UA со ссылкой на данные букмекерских сайтов.

Стоит помнить, что любые данные на букмекерских сайтах и социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому необходимо воспринимать эту информацию критично.

Так, по состоянию на 2 апреля по версии букмекерской компании "Фаворит", главным претендентом на победу является Зеленский – коэффициент на его победу составляет 1,50. Коэффициент на победу Порошенко – 2,40.

Bwin тоже предпочитает Зеленского – ставки на него 2 апреля принимаются с коэффициентом 1,22, в то время как на Порошенко – 4,00.

В "Пари-матч" тоже больше всего ставят на победу Зеленского – 1,35. В то же время на победу Порошенко ставят 3,10.

Букмекерская контора 1xbet предсказывает победу Зеленскому с коэффициентом 1,33. Тем временем на победу Порошенко ставят 3,075.

Как сообщал ONLINE.UA, экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.