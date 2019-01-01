Сколько россиян согласны, что аннексия Крыма навредила стране - опрос

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Результаты опроса "Левада-центра" по состоянию на март 2019 года подтверждают, что 19% опрошенных россиян считают, что аннексия Крыма нанесла России больше вреда, чем пользы, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что 65% респондентов считают, что аннексия полуострова принесла больше пользы, а 16% не смогли ответить на этот вопрос. Также подавляющее большинство опрошенных россиян поддерживает аннексию Крыма – 58% опрошенных точно да, 28% — скорее да. Скорее не поддерживает – 7% опрошенных и точно не поддерживает 3%, еще 5% не смогли ответить на этот вопрос.

"Подавляющее большинство респондентов соглашается с тем, что Россия нарушила свои международные обязанности и договоренности. Скорее не согласны 28% опрошенных, точно не согласны 43%, вместе с тем соглашаются с этим 6% респондентов и скорее согласны 11% респондентов, еще 12% не смогли ответить", — сказано в сообщении.

Указано, что опрос был проведен с 21 по 27 марта среди 1600 человек от 18 лет в городах и селах. Исследование проводилось методом личного интервью.Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает максимально 3,4%.