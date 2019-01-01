В Британии готовятся к кризисному заседанию правительства: что происходит

В Британии готовятся к кризисному заседанию правительства: что происходит

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Фото: pixabay.com

2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание правительства, на котором обсудят результаты вчерашних голосований в Палате общин, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что заседание по плану продлится пять часов и правительство должно определить дальнейшие шаги по соглашению о Brexit и обсудить возможные альтернативные варианты.Как известно, британские депутаты 1 апреля отклонили четыре варианта. В среду возможен еще один раунд предварительных голосований, чтобы определить, какой вариант может набрать большинство голосов.

"Не исключено, что 4 апреля Тереза Мэй может в четвертый раз внести на голосование в парламент свое соглашение об условиях Brexit, которое депутаты уже трижды отклоняли. Лидеры стран ЕС в 10 апреля соберутся на экстренный саммит по Brexit, чтобы окончательно решить, что делать с Британией. Если к тому времени Лондон не утвердит соглашение или альтернативу к нему, 12 апреля Британию ожидает "жесткий" Brexit", — сказано в сообщении.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен обвинила правительство Великобритании в "жалкой трусости" из-за отсрочки ключевого голосования в парламенте по соглашению о Brexit.
Источник: ONLINE.UA Теги: Британия, заседание, уряд, Тереза Мэй
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