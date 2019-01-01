В Британии готовятся к кризисному заседанию правительства: что происходит

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2 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет заседание правительства, на котором обсудят результаты вчерашних голосований в Палате общин, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что заседание по плану продлится пять часов и правительство должно определить дальнейшие шаги по соглашению о Brexit и обсудить возможные альтернативные варианты.Как известно, британские депутаты 1 апреля отклонили четыре варианта. В среду возможен еще один раунд предварительных голосований, чтобы определить, какой вариант может набрать большинство голосов.