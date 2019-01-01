Президент Европейского Совета тоже позвонил Порошенко: что обсуждали

Президент Европейского Совета тоже позвонил Порошенко: что обсуждали

  |  Политика   |   Читати українською
Дональд Туск (фото — flickr.com)

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, во время которой поговорил о выборах в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу украинского главы.

"Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Он особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", — говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки дня в контексте мини-саммита Украина – ЕС, который прошел 20 марта в Брюсселе, и договорились о дальнейших контактах на высшем уровне.

Стоит отметить, что канцлер Германии Ангела Меркель также поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов. Стороны говорили о дальнейших шагах, в частности в рамках Нормандского формата, про Минские договоренности, освобождение заложников Кремля, а также о развертывании миротворческой миссии ООН на территории оккупированного Донбасса.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге отметили, что ждут от Владимира Зеленского большей конкретики относительно его политических позиций и представление команды, которая будет его поддерживать. С таким заявлением выступил председатель фракции ХДС/ХСС Давид Вадефуль.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, переговори, Дональд Туск, Европейский Совет
Новости других СМИ
Новый президент проигрывает парламентские выборы: эксперт удивил неожиданным прогнозом
Новый президент проигрывает парламентские выбор...
Второй тур президентских выборов: чего украинцам ждать от России
Второй тур президентских выборов: чего украинца...
Меркель позвонила Порошенко - первые подробности
Меркель позвонила Порошенко - первые подробности
"Нужно углубить интеграцию": Лукашенко выступил с громким заявлением относительно РФ
"Нужно углубить интеграцию": Лукашенк...
НАТО хочет усилить военное присутствие в Черном море: что случилось
НАТО хочет усилить военное присутствие в Черном...
Курс валют на сегодня 2 апреля - доллар дешевеет, евро дешевеет
Курс валют на сегодня 2 апреля - доллар дешевее...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Блоги