Состоятся ли дебаты Порошенко и Зеленского: украинцев призывают поддержать интересный челлендж

Состоятся ли дебаты Порошенко и Зеленского: украинцев призывают поддержать интересный челлендж

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Фото — flickr.com

"Хотите увидеть кандидатов на пост Президента на независимом медиа? Без заготовленных удобных вопросов и ответов. Только честные условия и понятные правила. Мы готовы! Время для дебатов на Общественном! Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Давайте пригласим кандидатов в эфир всем фейсбуком!" – призывает "Общественное".

В событии на 19 апреля "Дебаты – челендж: Порошенко vs Зеленский на UA: Общественное" предлагается размещать в Инстаграм, Стори, Фейсбук и других соцсетях посты и репосты с тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge и #дебаты_челендж

"Ставим вопрос кандидатам в президенты, добавляем тег #хочубачитидебати; публикуем", – предлагает "Общественное".

Состоятся ли дебаты Порошенко и Зеленского: украинцев призывают поддержать интересный челлендж (1)

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, выходящими во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позже, чем 19 апреля.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, челендж, дебати
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