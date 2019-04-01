Состоятся ли дебаты Порошенко и Зеленского: украинцев призывают поддержать интересный челлендж

"Хотите увидеть кандидатов на пост Президента на независимом медиа? Без заготовленных удобных вопросов и ответов. Только честные условия и понятные правила. Мы готовы! Время для дебатов на Общественном! Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Давайте пригласим кандидатов в эфир всем фейсбуком!" – призывает "Общественное".
"Ставим вопрос кандидатам в президенты, добавляем тег #хочубачитидебати; публикуем", – предлагает "Общественное".
Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, выходящими во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позже, чем 19 апреля.