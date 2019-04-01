Состоятся ли дебаты Порошенко и Зеленского: украинцев призывают поддержать интересный челлендж

Телеканал "UA: Общественное" призывает всех украинцев стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах, передает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook СМИ.

"Хотите увидеть кандидатов на пост Президента на независимом медиа? Без заготовленных удобных вопросов и ответов. Только честные условия и понятные правила. Мы готовы! Время для дебатов на Общественном! Распространяйте и пишите, почему Владимир Зеленский и Петр Порошенко должны прийти на дебаты. Давайте пригласим кандидатов в эфир всем фейсбуком!" – призывает "Общественное".

В событии на 19 апреля " Дебаты – челендж : Порошенко vs Зеленский на UA: Общественное" предлагается размещать в Инстаграм, Стори, Фейсбук и других соцсетях посты и репосты с тегами #хочубачитидебати, #дебати_челендж, #debate_challenge и #дебаты_челендж

"Ставим вопрос кандидатам в президенты, добавляем тег #хочубачитидебати; публикуем", – предлагает "Общественное".

Как сообщал ONLINE.UA, "Общественное" планирует проводить переговоры со штабами двух кандидатов, выходящими во второй тур — на данный момент лидерами избирательной гонки являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если они согласятся — будет назначена дата предвыборных дебатов. Однако, они состоятся не позже, чем 19 апреля.