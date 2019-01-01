Вы будете шокированы: как создавался зеленый код в "Матрице"

Фото — flickr.com

Изображение зеленых символов, сбегающих вниз на черном экране, впервые появилось в легендарном и всем известном фильме "Матрица" — именно оно и стало самым знаковым символом картины. Однако очень мало людей знают, как именно появился «цифровой дождь». Ответ на этот вопрос многих киноманов шокировал, ведь в 2017 году CNET сообщил, что этот код был просто... набором рецептов суши.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Hi-news.

Саймон Уайтли — продюсер Animal Logic в Австралии. Однако его также называют «человеком, который создал код». Он говорит, что закончил работать над цифровым дождем после того, как Лана и Лилли Вачовски наложили вето на предыдущую последовательность.

«Вачовски показалось, что дизайн был недостаточно старомодным и традиционным. Они хотели, чтобы было больше японского, больше манги », говорит Уайтли. «И спросили меня, не хочу ли я поработать над кодом, в основном потому, что моя жена японка и она могла помочь мне разобраться с символами и понять, какие символы хорошие, а какие нет».

Уайтли пошел домой и начал перебирать «стопки японских кулинарных книг», принадлежащих его жене, в поисках вдохновения. Одна из книг рецептов, в частности, привлекла его внимание, и рецепты в ней послужили основой для того, что в конечном итоге станет культовым падающим кодом в фильме.

«Фильм очень ориентирован на машин... Мне нравится идея того, что все в этом механическое, но реальный код извлеченный из чего-то органического», — признался Уайтли.

Уайтли удивлен, что знаковый зеленый код «Матрицы» — да и фильм тоже — приобрел популярности в последнее время. Он говорит, что его было относительно просто создать.

Что интересно, дизайнер отказался рассказывать, в какой книге вычитал код.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее звезда трилогии "Матрица" Киану Ривз заявил, что никогда не станет отцом.