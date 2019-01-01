Усик может исчезнуть с украинского телевидения - известна причина

Олександр Усик (фото — instagram.com)

Боксерские поединки Александра Усика могут прекратить транслироваться на украинском телевидении. Отмечается, что спортсмен подписал контракт с стриминговой платформой DAZN, а ее партнером является сопромоутер Усика Эдди Хирн. Именно поэтому телеканал "Интер", который транслирует все бои Усика, может лишиться прав на трансляции.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на iSport.