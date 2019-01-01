Усик может исчезнуть с украинского телевидения - известна причина

Боксерские поединки Александра Усика могут прекратить транслироваться на украинском телевидении. Отмечается, что спортсмен подписал контракт с стриминговой платформой DAZN, а ее партнером является сопромоутер Усика Эдди Хирн. Именно поэтому телеканал "Интер", который транслирует все бои Усика, может лишиться прав на трансляции.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на iSport.
"Переговоры с DAZN о трансляции поединков Усика в Украине ведет Setanta, которая хочет запустить в Украине канал и транслировать чемпионаты по футболу Украины, Бельгии и Англии, баскетбольную лигу НБА, хоккейную лигу НХЛ, "
Формулу-1", UFC, теннисные матчи ATP. Сейчас известно, что телеканалы "Футбол 1/2" не будут транслировать чемпионат Англии со следующего сезона. На этих каналах уже начали транслировать чемпионат Бельгии", — сказано в сообщении.
Стоит отметить, что свой следующий бой Усик проведет 18 мая в Чикаго. Он дебютирует в супертяжелом весе в поединке с Карлосом Такамой.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее российский боксер Александр Поветкин оценил перспективы украинца Александра Усика в новой весовой категории.