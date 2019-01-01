В России применили новый закон, чтобы убрать новости о "Путин пи ** р"

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Генпрокуратура РФ впервые использовала закон о неуважении к власти, чтобы удалить из новостных сайтов материалы с картинкой "Путин пи**р".Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что сейчас генпрокуратура давит на Роскомнадзор, чтобы он обязал ярославские издания удалить новости с оскорбительным граффити про Путина.

Как известно, согласно новому закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, которые распространяют указанную информацию, в случае если ее не удалят. Редактор местного издания 76.ru Ольга Прохорова сообщила в Facebook, что ее издание тоже опубликовало новость с нецензурным граффити про Путина.

"И здесь началось. В тот же вечер 31 марта только мне позвонили 5 раз – с настоятельной просьбой удалить материал с сайта. При этом указать какие правовые основания для этого никто из тех, что звонили с РКН и ФСБ не смог. Пять звонков", — написала Прохорова.

Она сообщила, что звонили и в другие издания.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий блокирование недостоверных новостей, искажающих факты.