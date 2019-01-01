Невероятное зрелище: в США падение метеорита попало на видео

В ночь с 31 марта на 1 апреля в небе над Флоридой вспыхнул огромный метеорит. Это удивительное явление случайно попало на видео автомобильного регистратора. К тому же, это происшествие записали камеры видеонаблюдения и инфракрасная камера спутника NASA, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, метеорит упал недалеко от города Перри, в 55 километрах на юго-восток от Таллахасси, столице штата Флорида.

"Вспышка имела необычный зеленоватый оттенок, что свидетельствует о том, что в небесном теле было повышенное содержание магния. Местное отделение метеорологической службы в соцсети опубликовало несколько кадров со следом болида (большой огненно-яркий метеор – ред.), сделанных на инфракрасный детектор спутника GOES-16 . Он проводит атмосферные и поверхностные измерения Западного полушария для прогнозирования погоды", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Венесуэле в ночь на 10 февраля произошло космическое событие — на территорию страны упал огненный шар с хвостом, в котором местные жители подозревают метеорит. Зрелищное видео падающего горящего метеорита опубликовали в сети очевидцы.