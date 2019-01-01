Ученые рассказали, сколько нужно смеяться, чтобы жить дольше

По словам итальянских ученых, смех способен продлить жизнь и улучшить ее качество. Но чтобы смех имел такой положительный эффект, нужно смеяться каждый день, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Итак, если вы хотите прожить долгую и счастливую жизнь — необходимо ежедневно смеяться не менее 30 минут.

Ученые утверждают, что смех вибрациями может нормализовать кровообращение и моторику внутренних органов, в частности печени, сердца и легких.

"Статистические данные указывают на то, что современный человек смеется на 10 минут меньше, чем люди, которые жили 500 лет назад.Исследователи из Института психосоматической медицины Riza убеждены, что смех особенно важен для тех, кому уже за сорок. Во время этого происходит выброс адреналина и усиливается иммунная защита", — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее ученые из Швейцарии пришли к выводу, что восприятие целей влияет на то, доволен ли человек жизнью и чувствует ли себя счастливым. Сотрудники Базельского университета изучили, как цели влияют на счастье и благополучие людей. Они опросили 973 участников в возрасте от 18 до 92 лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что пользователи Facebook, которые удалили свои аккаунты, оказались счастливее, более удовлетворены жизнью и реже склонны к чувствам беспокойства, депрессии или одиночества.