Боевики убили двух украинских бойцов на Донбассе - ВСУ отомстили

Ситуация на Донбассе начала усложняться. 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено восемь обстрелов.
"Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики стреляли в районе населенного пункта Верхнеторецкое, также из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Широкино, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Гнутово, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное", — сказано в сообщении.
Из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия оккупанты стреляли в районе населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная, из минометов калибра 120 мм вблизи села Катериновка.
В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.
В штабе сообщили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
По данным разведки, 2 апреля ответным огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь – ранены.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.