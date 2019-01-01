Боевики убили двух украинских бойцов на Донбассе - ВСУ отомстили

Боевики убили двух украинских бойцов на Донбассе - ВСУ отомстили

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Фото: 24tv.ua

Ситуация на Донбассе начала усложняться. 2 апреля российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было осуществлено восемь обстрелов.

"Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики стреляли в районе населенного пункта Верхнеторецкое, также из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Широкино, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи города Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов в районе населенного пункта Гнутово, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов – возле села Водяное", — сказано в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз.

Из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия оккупанты стреляли в районе населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – в районе города Попасная, из минометов калибра 120 мм вблизи села Катериновка.

В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

В штабе сообщили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 2 апреля ответным огнем трех оккупантов было уничтожено, восемь – ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: ВСУ, боевики, Донбасс, обстрелы
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