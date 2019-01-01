В НАТО рассказали, как будут сдерживать Россию в Черном и Азовском морях

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Постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Это пакет, который включает воздушное наблюдение, а также введение большего количества кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море", — отметила американская дипломатка.

Она подчеркнула, что союзники по НАТО должны быть уверены, что эти воды являются открытыми для свободного судоходства, "что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг ограждены от российского вмешательства".

"Очень важно, чтобы Румыния, Болгария, Украина, а также Грузия имели гарантии безопасности в Черном море как для судоходства, так и по безопасности на суше", — подчеркнула посол.

Кроме того, Гатчисон прокомментировала захват в ноябре прошлого года и содержание в плену Россией украинских кораблей и моряков.

"Это недопустимо, что они удерживают украинских моряков в тюрьме в Москве прямо сейчас. И следовательно, мы намерены убедиться, что есть возможность сдержать очень агрессивную Россию", — заявила постоянная представительница США при НАТО.

Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.