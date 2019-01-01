Военный эксперт: Путин может пойти в наступление еще до второго тура

Военный эксперт Олег Жданов считает, что политика Путина в отношении Украины может измениться, если выборы выиграет Зеленский. И останется без изменений при Порошенко. Но активизация военных действий на Донбассе перед вторым туром вполне вероятна.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Зеленский считает, что надо вести переговоры с Россией – агрессором – в присутствии третьих лиц. Ключевой момент – в каком статусе будет Россия? Этот статус определяет Украина. Сейчас у нас "мирный" план урегулирования военного конфликта. Если Зеленский признает Россию стороной конфликта, и Москва будет ответчиком на переговорах, тогда есть шанс завершить конфликт", — говорит Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, позиция Украины усилится, если Нормандский и Минский форматы будут расширены США и Великобританией, но Порошенко этого не хочет. Путин переговоры в формате с США и Великобританией долго не выдержит. Он боится Великобритании. Британцы будут выкручивать руки Путину за все: убийство российского разведчика Литвиненко, отравление экс-российского разведчика Скрипаля и его дочери.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным".