Президент еще одной страны неожиданно объявил об отставке

2 апреля президент Алжира Абделазиз Бутефлика заявил, что уходит в отставку. Он официально сообщил о своем решении главе Конституционного совета страны. Стоит отметить, что срок полномочий 82-летнего Бутефлики на посту президента истекает 28 апреля 2019 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на APS.

"До этого после встречи высшего армейского командования страны заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах заявил о немедленном запуске процедуры конституционного отстранения президента с должности согласно 102-й статье конституции.Данная статья предусматривает, что в случае "тяжелой и продолжительной болезни" действующего президента Конституционный совет признает главу государства неспособным. Президент должен сообщить совету о своей неспособности выполнять обязанности. После этого парламент должен назначить временного главу государства", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом случае временным президентом Алжира становится 77-летний Абделькадер Бенсалех, который возглавляет Совет нации (верхняя палата парламента) с января 2016 года.

Напомним, что Бутефлика занимает пост президента Алжира с 1999 года, однако год назад страну всколыхнули массовые демонстрации против властей, демонстранты выступали против решения главы государства баллотироваться на пятый президентский срок.