Трамп набросился на Германию с громкими обвинениями

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский лидер Дональд Трамп вновь раскритиковал ФРГ за недостаточные оборонные взносы, заявив, что Берлин не платит "справедливую долю" в рамках обязательств перед НАТО, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство Associated Press.

Отмечается, что 2 апреля глава Белого дома встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Вашингтоне в связи со встречей глав МИД стран Альянса, посвященной 70-летию организации.

"Германия не платит свою справедливую долю. У меня прекрасное отношение к Германии, но они не платят то, что должны платить. Мы платим пропорционально большую долю в НАТО, что, по сути, защищает Европу", — сказал американский президент.

Стоит отметить, что с тех пор как Трамп вступил в должность, европейские союзники и Канада увеличили свои оборонные бюджеты на 41 млрд долларов. По словам Столтенберга, к концу следующего года эта сумма возрастет до 100 млрд долларов. Германия, однако, планирует тратить 1,5% ВВП на оборону до 2024 года, что ниже, чем ориентировочный показатель НАТО 2%.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что американский глава Дональд Трамп жестко осудил президента России Владимира Путина за действия в Керченском проливе и его дальнейшие планы по Украине. Он заявил, что не может позволить и допустить "определенные вещи", которые Россия планирует сделать против Украины.