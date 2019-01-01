Президентские выборы 2019: Олег Скрипка неожиданно обратился к украинцам

Президентские выборы 2019: Олег Скрипка неожиданно обратился к украинцам

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Олег Скрипка (фото — з відкритих джерел)

Известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения. Он подчеркнул, что эмоции и не подкрепленные фактами мысли только навредят честному избирательному процессу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

"Паника, все пропало – в одних с одной стороны, в других – с другой. Надо понимать, что вся информация, которую мы имеем в голове – только интерпретация... Я всегда прошу больше вникать в информацию. Не слушать, что там сосед сказал, или все эмоционально воспринимать", — заявил Скрипка.

Кроме того, артист посоветовал украинцам самостоятельно искать информацию о кандидатах в президенты страны, например, в интернете. А еще музыкант советует слушать выступления кандидатов в формате прямой речи, желательно без монтажа.По словам лидера группы "ВВ", он лично знаком с первой четверкой кандидатов в президенты. Он убеждает, что это достойные люди и среди них "никто не сдаст Украину, никто ее не предаст".

По словам артиста, насколько эти люди будут эффективными – покажет время, однако ни в коем случае не случится никакой катастрофы.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Святослав Вакарчук призвал всех украинцев голосовать ответственно.

Источник: Обозреватель Теги: Олег Скрипка, Воплі Відоплясова, Президентские выборы 2019
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