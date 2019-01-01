Президентские выборы 2019: Олег Скрипка неожиданно обратился к украинцам

Олег Скрипка (фото — з відкритих джерел)

Известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения. Он подчеркнул, что эмоции и не подкрепленные фактами мысли только навредят честному избирательному процессу.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".