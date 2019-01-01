На это стоит посмотреть: в Санкт-Петербурге установили надгробие Путину

На это стоит посмотреть: в Санкт-Петербурге установили надгробие Путину

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В российском Санкт-Петербурге вблизи Исаакиевского собора установили памятник российскому президенту Владимиру Путину. К сожалению, авторы идеи пока неизвестны. Фото обнародовал фотограф Давид Френкель на своей странице в Twitter, передает ONLINE.UA.

Что интересно, из соцсетей фото таблички с изображением Путина уже успели поудалять.

"Табличка с Путиным, фото которой удалили в ВК, появилась и в Петербурге. Сразу скажу для центра Е: я понятия не имею, кто ее установил", – написал фотограф.

Как видно на таблице, под фото российского президента разместили "годы жизни" – 1952-2019, а также надпись "Предал народ России".

На это стоит посмотреть: в Санкт-Петербурге установили надгробие Путину (1)

Стоит отметить, что теперь в России могут"убирать" похожий контент в СМИ и соцсетях.Так, ранее генпрокуратура России потребовала от ряда новостных сайтов удалить материалы с фотографией надписи "Путин пи**р", который оставили на здании МВД в российском Ярославле. Такие действия позволяет новый закон о неуважении к власти.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что российский глава Владимир Путин во время визита в оккупированный Крым, появился почти одновременно в разных местах, причем в двух разных образах. Многие российские СМИ и пользователи сети убеждены, что на оккупированном полуострове засветился двойник Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, РФ, надгробок
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