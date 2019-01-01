В МВД рассказали, как Бойко попал на переговоры с Медведевым - принято важное решение

Юрій Бойко (фото — facebook.com)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в РФ, передает ONLINE.UA.

"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства агрессора", — сказал Аваков.

Министр отметил, что поданный на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины" разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством агрессором.

По словам Авакова, на выполнение требований закона о санкциях, к ряду авиакомпаний РФ были применены ограничительные меры в виде ограничения, частичного или полного транзита ресурсов, полетов или перевозок по территории Украины, в то же время, по словам министра, эти запреты не распространялись на нерегулярные рейсы между Украиной и РФ.