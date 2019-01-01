В МВД рассказали, как Бойко попал на переговоры с Медведевым - принято важное решение

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабмин поддержал предложение МВД о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко в РФ, передает ONLINE.UA.
"Мы сделали анализ обстоятельств этого перелета. Бойко воспользовался лазейкой в нашем законодательстве. Получил соответствующее добро ФСБ России и прямым перелетом "Киев-Москва" попал на переговоры с премьером государства агрессора", — сказал Аваков.
Министр отметил, что поданный на рассмотрение проект постановления "О внесении изменений в положение об использовании воздушного пространства Украины" разработан МВД с целью защиты государственной безопасности и отвода возможных угроз национальной безопасности путем предотвращения нерегулярного авиасообщения между Украиной и государством агрессором.
Напомним, 22 марта премьер России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь" кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставки в Украину российского газа.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин хочет знать, обсуждали ли кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.