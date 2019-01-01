У Путина наконец-то отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

У Путина наконец-то отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Спикер Кремля Дмитрий Песков признался, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

По его словам, в Кремле к подобным заявлениям относятся негативно, поскольку не понимают, что имеется в виду.

"Ситуация с Керченским проливом и судоходством там хорошо известна — согласно международному праву и международным законам. Позиция РФ весьма последовательная и она тоже хорошо известна", — заявил Песков.

Чуть позже заместитель главы МИД РФ Александр Грушко добавил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если будут нужны с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", — сказал он.

По словам российского чиновника, Россия проводит плановое обновление Черноморского флота, его надводного, подводного, воздушного и наземного компонентов.

"Поэтому, с военной точки зрения, мы, разумеется, готовы к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности", — добавил Грушко.

Как сообщал ONLINE.UA, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

Источник: ONLINE.UA Теги: НАТО, Владимир Путин, Черное море, Кремль, РФ
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