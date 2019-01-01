Это произошло: Кабмин разрешил "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле

Это произошло: Кабмин разрешил "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле

  |  Украина   |   Читати українською
Фото з відкритих джерел

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже чем 8,55 гривен за кубометр, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, "Нафтогаз" заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше. Как раз настало время прикинуть цену... Обязываю НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле — согласно письму, которое они сами написали в правительство", — заявил Гройсман.

Глава Кабмина также подчеркнул, что "Нафтогаз" получает право устанавливать меньшие цены, чем 8,55 грн за кубометр, но не выше. Довести решение к НАК поручено Игорю Насалику.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что необходимо отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не означает, что их нужно ликвидировать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, газ, Нафтогаз Украины, Кабмин
Новости других СМИ
У Путина наконец-то отреагировали на планы НАТО защищать украинские корабли
У Путина наконец-то отреагировали на планы НАТО...
В МВД рассказали, как Бойко попал на переговоры с Медведевым - принято важное решение
В МВД рассказали, как Бойко попал на переговоры...
На это стоит посмотреть: в Санкт-Петербурге установили надгробие Путину
На это стоит посмотреть: в Санкт-Петербурге уст...
Когда в Киеве отключат отопление - названа дата
Когда в Киеве отключат отопление - названа дата
У Зеленского выдвинули Порошенко ряд требований
У Зеленского выдвинули Порошенко ряд требований
Трамп набросился на Германию с громкими обвинениями
Трамп набросился на Германию с громкими обвинен...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги