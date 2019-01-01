Это произошло: Кабмин разрешил "Нафтогазу" продавать газ населению дешевле

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Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сообщил, что Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже чем 8,55 гривен за кубометр, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, "Нафтогаз" заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше. Как раз настало время прикинуть цену... Обязываю НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле — согласно письму, которое они сами написали в правительство", — заявил Гройсман.

Глава Кабмина также подчеркнул, что "Нафтогаз" получает право устанавливать меньшие цены, чем 8,55 грн за кубометр, но не выше. Довести решение к НАК поручено Игорю Насалику.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что необходимо отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не означает, что их нужно ликвидировать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.