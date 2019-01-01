Пираты напали на судно с украинцами - первые подробности

Пираты напали на судно с украинцами - первые подробности

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Фото з відкритих джерел
 У камерунского города Дуала нигерийские пираты ограбили судно, что стояло на якоре, и взяли четырех заложников. Указано, что это произошло в проливе Бонни. По предварительным данным, среди них есть украинцы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Морской информационный центр.

Указано, что инцидент произошел еще 30 марта, однако известно о нем стало только через несколько дней.

"Заложников, которые являются членами экипажа, вывезли в неизвестном направлении. Информацию о захваченных украинцах подтвердил родственник одного из моряков.Сейчас делом занимается Министерство иностранных дел Украины. Также о происшествии сообщили консула Украины в Нигерии", — сказано в сообщении.

По состоянию на 2 апреля 2019 года судно, принадлежащее греческой компании, ошвартованное в порту Дуала.

Пираты напали на судно с украинцами - первые подробности (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.

Источник: ONLINE.UA Теги: пираты, Нигерия, украинцы, нападение, судно
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