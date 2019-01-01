Пираты напали на судно с украинцами - первые подробности

Указано, что инцидент произошел еще 30 марта, однако известно о нем стало только через несколько дней.
"Заложников, которые являются членами экипажа, вывезли в неизвестном направлении. Информацию о захваченных украинцах подтвердил родственник одного из моряков.Сейчас делом занимается Министерство иностранных дел Украины. Также о происшествии сообщили консула Украины в Нигерии", — сказано в сообщении.
По состоянию на 2 апреля 2019 года судно, принадлежащее греческой компании, ошвартованное в порту Дуала.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.