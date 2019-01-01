Стало известно, кто может стать министром иностранных дел в случае победы Зеленского

Олександр Данилюк (фото — з відкритих джерел)

Экс-министр финансов Александр Данилюк может стать министром иностранных дел в случае победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко, который входит в команду Владимира Зеленского, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Новое время".

Лещенко отметил, что на встрече с Европейской Бизнес Ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел.

"Но решение пока не принято", – добавил народный депутат.

Стоит отметить, что Александр Данилюк, Сергей Лещенко, экс-министр экономики Айварас Абромавичус и бывший член НАЗК Руслан Рябошапка сформировали группу советников Зеленского в разгар президентской гонки. Лещенко заверил, что Зеленский не объявит кандидатуру премьер-министра, потому что ее назначает Верховная Рада.

"Вот главу НБУ Зеленский обещал не трогать, поскольку у него семилетний контракт", – добавил советник Зеленского.

Ранее сам Александр Данилюк заявлял, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского в случае его победы на выборах намерена сразу начать реформы тех отраслей и систем, изменения в которых были лишь имитированы.

Как сообщал ONLINE.UA ранее в команде Петра Порошенко ответили на требования Владимира Зеленского.