Нейробиологам удалось предсказать выбор людей за 11 секунд до принятия ими решений

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Группа австралийских ученых из Университета Нового Южного Уэльса пришла к выводу, что мозг делает выбор между двумя альтернативами задолго до того, как человек успевает это осознать, передает ONLINE.UA со ссылкой на Quartz.

Указано, что в исследовании принимали участие 14 добровольцев, каждого из которых поместили в аппарат для МРТ (магнитно-резонансной томографии). Перед каждым человеком была поставлена задача посмотреть на две картинки: одну с красными горизонтальными линиями, другую — с зелеными вертикальными. Затем добровольцев попросили выбрать одну из картинок, ограничив время принятия решения 20 секундами.

"После сделанного выбора им нужно было нажать соответствующую кнопку, а затем в течение 10 секунд постараться мысленно воспроизвести изображение выбранной картинки настолько точно, насколько возможно. Затем ученые спрашивали у каждого человека, что именно он представил и насколько ярким был этот образ. Отвечать люди должны были с помощью кнопок.Все это время активность мозга участников эксперимента сканировалась томографом. Наблюдения позволили ученым отследить в мозге добровольцев паттерны активности, которые отвечают за принятие того или иного решения, а также предусмотреть решение, которое примет человек, за 11 секунд до нажатия кнопки", — сказано в сообщении.

Этот эксперимент доказал, что мозг делает выбор раньше, чем человек может это осознать.

По словам нейробиологов, зачатки мыслей формируются сначала в подсознании, а уже потом вступают в сознательную форму.

«Мы считаем, что когда человек сталкивается с выбором из двух или более альтернатив, о которых нужно подумать, то начальные зачатки мыслей уже находится в подкорке подсознания и представляют собой что-то вроде бессознательных галлюцинаций. Как только наше подсознание делает выбор о том, о чем нужно думать дальше, исполнительные отделы мозга выбирают тот вариант мысли, чей сигнал оказывается сильнее других. Другими словами, если любая подсознательная активность находит отклик в одном из предложенных выборов, то мозг с большой долей вероятности выберет именно этот вариант среди предложенных альтернатив, поскольку его сигнал уже усиливается подсознательной активностью", — объясняет один из исследователей.

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