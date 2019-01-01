Смешко рассказал, поддержит ли Порошенко во втором туре

Ігор Смешко (фото — facebook.com)

Бывший кандидат в президенты и экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что он и его политсила "Сила и честь" не будут поддерживать действующего президента Петра Порошенко во втором туре выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должна уйти в историю. К сожалению, не героем", — написал он.

Кроме того, Смешко высказался относительно шоумена Владимира Зеленского.

"Откровенно отвечаю: знаю только талантливого актера Зеленского. Имею человеческую симпатию к его таланту. Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов – по обстоятельствам. За меньшее зло против вашей родины и вашей семьи", — написал он.

Как сообщал ONLINE.UA, в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати отмечается, что первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в достаточно сложной ситуации, в частности, из-за того, что происходит в Крыму и в восточных регионах.