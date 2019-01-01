В Кремле прокомментировали запрет нерегулярных полетов из Украины

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не должна отвечать на действия Украины относительно отмены нерегулярных авиарейсов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на РИА "Новости".

"Что же касается сегодняшних действий (президента Украины – ред.) Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит... Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того чрезвычайно непопулярное украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом ", — сказано Слуцкий.

Напомним, 3 апреля Кабинет министров поддержал проект постановления Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.