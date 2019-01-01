Конору Макгрегору пригрозили из-за оскорбления жены Хабиба Нурмагомедова

Конору Макгрегору пригрозили из-за оскорбления жены Хабиба Нурмагомедова

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Хабіб та Макгрегор (фото — колаж)

Всемирно известный боец Конор Макгрегор, который недавно заявил о завершении спортивной карьеры, не устает шокировать мир новыми скандальными выходками. На этот раз он перешел черту и оскорбил жену и религию своего бывшего соперника Хабиба Нурмагомедова, передает ONLINE.UA.

Сначала Макгрегор выложил фото со свадьбы Хабиба в Тwitter, подписав его: "твоя жена – полотенце".

Конору Макгрегору пригрозили из-за оскорбления жены Хабиба Нурмагомедова (1)

Однако впоследствии он убрал это сообщение, но уже было поздно. Оно вызвало немалую негативную реакцию. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в Twitter прокомментировал оскорбительный пост.

"Говоря д*рьмо, он оскорбил чужую жену и высмеял ее религию и убеждения. Он не понимает, что этим оскорбил 1,5 миллиарда мусульман. Трогать религию или семью – это табу. Ты попал, Конор, посмотрим, что теперь скажут СМИ. Ты насильник и су**а", – написал Али Абдель-Азиз.

Конору Макгрегору пригрозили из-за оскорбления жены Хабиба Нурмагомедова (2)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Нурмагомедов победил Макгрегора в чемпионском бою по смешанным единоборствам, который состоялся в Лас-Вегасе. Поединок закончился громким скандалом из-за российского бойца, который устроил драку со зрителями.

Источник: ONLINE.UA Теги: свадьбы, угрозы, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов
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