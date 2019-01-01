США готовятся нанести по России новый санкционный удар: детали

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В Сенате США подготовлен законопроект о новых санкциях в отношении России, чтобы удержать Кремль от вмешательства в американские выборы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Указано, что его подготовили сенатор-демократ Крис Ван Холле и сенатор-республиканец Марко Рубио. Стоит отметить, что год назад они уже предлагали ужесточить санкции в отношении России, однако законопроект до голосования так и не дошел. Новый законопроект предполагается внести на рассмотрение Сената 3 апреля.

"Документ предусматривает, что директор Национальной разведки США (DNI) в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба должен будет отчитаться, вмешивалась ли в них Россия или другая иностранная держава. В случае такого вмешательства санкции предлагается вводить в течение 10 дней. Согласно этому закону под санкции могут попасть два или более российских банков из списка: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк", — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что данные ограничения предусматривают запретить все операции, которые подпадают под юрисдикцию США, относительно российского суверенного долга, российских государственных облигаций и долга любой организации, которая принадлежит или контролируется правительством России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к генсеку ООН с просьбой усилить санкции в отношении России. В своем письме дипломат рассказал о новой волне преследований крымских татар во временно оккупированном Россией Крыму.