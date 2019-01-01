Диета или спорт: что на самом деле помогает похудеть

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Ученые Колорадского университета решили сравнить эффективность диет и упражнений при борьбе с лишним весом, а также попытались наконец выяснить, какой из этих способов наиболее действенный, если вы хотите похудеть, передает ONLINE.UA со ссылкой на Science Daily.

Для этого ученые подсчитали количество потребляемых калорий у людей, которые смогли сбросить вес и поддерживать его на одном уровне.

"Они также провели анализ данных у людей с нормальным весом и избыточным. Для этого они использовали метод двойной метки воды. Он заключается в обогащении воды организма тяжелым водородом и кислородом. Такой способ является более надежным, чем использование опросников и дневников питания", — сказано в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что эффективно снижают и поддерживают вес активные нагрузки. Зато диеты не давали такого эффекта.

Как сообщал ONLINE.UA, врач-диетолог Оксана Скиталинская отметила, что периодическое соблюдение поста полезно для организма человека. В этот период уменьшается нагрузка на печень и почки, а также снижается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.