Меган Маркл и принц Гарри установили новый рекорд Гиннеса

Герцогам Сассекским удалось побить один из рекордов Гиннеса, хотя влюбленные даже не планировали подобных свершений. Указано, что принц Гарри и Меган Маркл отделились от общей группы Кенсингтонского дворца в социальных сетях, благодаря чему получили еще одно достижение.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.
Как известно, в королевских правилах указано, что кому-то из семьи запрещено вести блоги или страницы в социальных сетях. Именно поэтому после объявления о помолвке с принцем Гарри Меган Маркл удалила аккаунт в Instagram.
"Однако официальные страницы, над которыми работали представители королевской семьи на просторах интернета таки были. Со временем чета герцогов Сассекских приобрела такую популярность, что они решили отделиться от общей группы, которая имела название Kensington Palace("Кенсингтонский дворец"), и создать личную страницу. Об этом стало известно во вторник, 2 апреля. Их неожиданный поступок взорвал сеть и уже через несколько часов, а если быть точным, то за 5 часов 45 минут, за их страницей стало следить больше, чем миллион людей", — сказано в сообщении.
Именно это стало новым рекордом Гиннеса. Об этом было официально сообщено на странице Guinness World Records в Twitter.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что Меган Маркл рассмешила сеть шуткой о своей беременности.