Меган Маркл и принц Гарри установили новый рекорд Гиннеса

Меган Маркл та принц Гаррі (фото — instagram.com)

Герцогам Сассекским удалось побить один из рекордов Гиннеса, хотя влюбленные даже не планировали подобных свершений. Указано, что принц Гарри и Меган Маркл отделились от общей группы Кенсингтонского дворца в социальных сетях, благодаря чему получили еще одно достижение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.