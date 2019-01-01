Штаб ООС: боевики на Донбассе бьют из минометов и гранатометов

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Ситуация на Донбассе стабилизировалась. За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза используя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое, из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи села Лебединское", — отметили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрелы: — дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм — возле села Крымское; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия — в районе населенного пункта Новолуганское.

Из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов. Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск", — говорится в отчете.

От начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.