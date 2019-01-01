Стало известно, сколько зарабатывают работники Google за час

Всемирно известная компания Google уравняла минимальную зарплату для подрядчиков и работников, работающих по контракту. Указано, что изменения были внесены через петицию от работников, которые не имеют постоянного контракта с компанией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что теперь все кадровые компании, с которыми сотрудничает корпорация, должны установить минимальную зарплату на уровне 15 долларов за час.

"Доля наемных работников, работающих без контракта, в Google составляет около 54%, или 122 тысячи человек всей рабочей силы. Теперь, кроме повышения жалования, подрядчики смогут получать медицинскую поддержку.Изменения в размере оплаты труда вступят в силу не позднее января 2020 года, другие нововведения – в срок до января 2022-го года", — сказано в сообщении.

Кроме того, работники, работающие по контракту, в свою очередь, смогут претендовать на оплачиваемый 12-ти недельный отпуск по уходу за ребенком. Кроме того, они смогут получить 5 тыс. долларов субсидии для повышения квалификации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что против Google подали многомиллиардный иск в суд. Компанию обвинили в незаконном сборе личных данных более 4 млн пользователей iPhone в Великобритании.