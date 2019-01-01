Стало известно, сколько зарабатывают работники Google за час

Всемирно известная компания Google уравняла минимальную зарплату для подрядчиков и работников, работающих по контракту. Указано, что изменения были внесены через петицию от работников, которые не имеют постоянного контракта с компанией, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что теперь все кадровые компании, с которыми сотрудничает корпорация, должны установить минимальную зарплату на уровне 15 долларов за час.
"Доля наемных работников, работающих без контракта, в Google составляет около 54%, или 122 тысячи человек всей рабочей силы. Теперь, кроме повышения жалования, подрядчики смогут получать медицинскую поддержку.Изменения в размере оплаты труда вступят в силу не позднее января 2020 года, другие нововведения – в срок до января
2022-гогода", — сказано в сообщении.
Кроме того, работники, работающие по контракту, в свою очередь, смогут претендовать на оплачиваемый
Ранее ONLINE.UA сообщал, что против Google подали многомиллиардный иск в суд. Компанию обвинили в незаконном сборе личных данных более 4 млн пользователей iPhone в Великобритании.