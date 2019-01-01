"Чрезвычайно опасная ситуация": в Минобороны объяснили, почему корабли НАТО прибыли в Одессу

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что заход кораблей НАТО в порт Одессы был запланирован давно. Их пребывание в Украине демонстрирует реальную помощь со стороны Альянса по обеспечению безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. Главная же цель визита – проведения совместной подготовки и учений по плану стран-партнеров.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook министра.
"Фрегат Королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе
2-йпостоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток", – отмечали тогда в посольстве Канады в Украине.
Как отметил Полторак, прибытие кораблей НАТО в Одессу состоялось накануне
"Пребывание кораблей ВМС НАТО в Одессе демонстрирует реальную помощь Альянса нашей стране в обеспечении безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе, и это сейчас является очень важным для нас", – подчеркнул он.
Глава Минобороны добавил ,что данное мероприятие кораблей было предусмотрено в программе сотрудничества между Украиной и НАТО.
"Главная его цель — проведения совместной подготовки и учений по плану стран-партнеров. В то время, когда ситуация в Черном и Азовском морях является чрезвычайно опасной, такая мера является сигналом настоящей поддержки Украины, является сигналом поддержки ВМС ВС Украины в процессе их реформирования. Это очень важный шаг со стороны наших партнеров по организации взаимодействия: для того, чтобы достичь критериев Альянса",– подчеркнул чиновник.
Как сообщал ONLINE.UA, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что министры иностранных дел стран-членов НАТО в Вашингтоне рассмотрят пакет военных мер реагирования на агрессию России, который будет гарантировать безопасность для прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовском море.