"Чрезвычайно опасная ситуация": в Минобороны объяснили, почему корабли НАТО прибыли в Одессу

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что заход кораблей НАТО в порт Одессы был запланирован давно. Их пребывание в Украине демонстрирует реальную помощь со стороны Альянса по обеспечению безопасности судоходства в Черноморско-Азовском регионе. Главная же цель визита – проведения совместной подготовки и учений по плану стран-партнеров.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Facebook министра.