В Польше рассказали о плане ядерного удара в случае атаки Путина

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу. С данным заявлением выступил бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши, генерал Вальдемар Скшипчак, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Wirtualna Polska.

"Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать у нас совета. Мы не будем изменять географическое положение", — отметил генерал Скшипчак.

Он подчеркнул, что Польша является "фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора".

"Не нужно быть большим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польше, не имела бы ни одного шанса", — добавил он, отметив важность членства в НАТО и увеличения оборонных расходов.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что глава Кремля Владимир Путин не жалеет ничего для достижения своих целей, использует деньги олигархов и спецслужб, чтобы вести борьбу с Западом. А это противостояние только начинается.