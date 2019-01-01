Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

Известная американская певица Бритни Спирс на днях попала в психиатрическую больницу. Указано, что это было ее собственное решение, поскольку она чувствует, что ее внутреннее здоровье и самочувствие нужно улучшить, передает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.
Несколько месяцев назад стало известно, что
"Они очень близки. На самом деле, с ней не происходит ничего драматического. Просто она поняла, что ей нужно время, чтобы позаботиться о себе", — рассказал инсайдер.
Сейчас звезда находится в психиатрической больнице «Рехаб», где пройдет курс лечения в течение месяца.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее в сети был представлен первый трейлер ленты о жизни американской поп-певицы Бритни Спирс — Britney Ever After.