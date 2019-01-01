Бритни Спирс попала в психиатрическую больницу

Известная американская певица Бритни Спирс на днях попала в психиатрическую больницу. Указано, что это было ее собственное решение, поскольку она чувствует, что ее внутреннее здоровье и самочувствие нужно улучшить, передает ONLINE.UA со ссылкой на TMZ.

Несколько месяцев назад стало известно, что 37-летняя Бритни Спирс отменила все концерты из-за проблем со здоровьем у ее отца. По ее словам, она должна была помогать ему с реабилитацией дома. Теперь Бритни Спирс сама попала в психиатрическую больницу. Причиной этого стали переживания, которые вызвали стресс и тяжелое эмоциональное состояние, через состояние здоровья ее отца Джейми Спирса. Мужчина пережил две операции на кишечнике и чуть не умер — именно это так негативно повлияло на Бритни.

"Они очень близки. На самом деле, с ней не происходит ничего драматического. Просто она поняла, что ей нужно время, чтобы позаботиться о себе", — рассказал инсайдер.

Сейчас звезда находится в психиатрической больнице «Рехаб», где пройдет курс лечения в течение месяца.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в сети был представлен первый трейлер ленты о жизни американской поп-певицы Бритни Спирс — Britney Ever After.